Осадки и гололед ожидаются в середине недели в СКО

В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение из-за осадков и возможного гололеда ночью 11 октября, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации филиала РГП «Казгидромет», 10 октября ночью на севере, западе, днем на большей части региона пройдет дождь. Температура воздуха ночью 7-12, днем 9-14 тепла. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части области 15-20 м/с, на севере, западе области порывы 23-28 м/с, днем - 9-14, на севере, востоке, юге региона порывы 15-20 м/с.

В среду, 11 октября, ночью на севере, востоке области ожидаются осадки (дождь с переходом снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере - туман. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, в западных районах - 3 мороза, днем - 7-12 тепла. Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с, ночью на севере, востоке области порывы - 15-20 м/с.

12 октября прогнозируется погода без осадков. Ночью и утром на западе, севере региона - туман. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, на юге области - 3 тепла, днем - 5-10 тепла. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, на юге, востоке региона порывы - 15-20 м/с.