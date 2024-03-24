Осадки и гололед ожидаются в Казахстане

По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, по республике ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, лишь на западе, севере и юго-востоке страны погода преимущественно без осадков.

В регионах ожидается туман, на севере, юго-востоке — усиление ветра до 15-20 м/с.