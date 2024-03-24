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    00:14, 24 Март 2024 | GMT +6

    Осадки и гололед ожидаются в Казахстане

    гололед
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, по республике ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, лишь на западе, севере и юго-востоке страны погода преимущественно без осадков.

    В регионах ожидается туман, на севере, юго-востоке — усиление ветра до 15-20 м/с.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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