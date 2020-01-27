Осадки и гололед ожидаются 27 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием циклона в связи, с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, местами по республике пройдут осадки, преимущественно в виде снега, на юге местами сильные осадки, на севере сильный снег. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра на севере и юге 30 м/с и более.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются метель, местами гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, в Акмолинской области порывы 30 м/с и более.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с, в горных перевалах 30 м/с и более.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра местами 15-20, днем 23-28 м/с, на юго-западе 30 м/с и более.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра ночью 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, днем местами – гололед, усиление ветра местами 15-25 м/с. В Павлодарской, Карагандинской областях ожидаются местами метель, усиление ветра на большей части 15-20, местами 25 м/с, в Карагандинской области местами – туман, гололед.

В Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра на большей части 15-20, местами 23 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской области местами ожидаются туман, ночью – гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидаются гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.