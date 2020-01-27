-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:29
-
-
-
-
-
вчера 13:13
-
-
-
-
Осадки и гололед ожидаются 27 января в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием циклона в связи, с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, местами по республике пройдут осадки, преимущественно в виде снега, на юге местами сильные осадки, на севере сильный снег. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра на севере и юге 30 м/с и более.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются метель, местами гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, в Акмолинской области порывы 30 м/с и более.
В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с, в горных перевалах 30 м/с и более.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра местами 15-20, днем 23-28 м/с, на юго-западе 30 м/с и более.
В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра ночью 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, днем местами – гололед, усиление ветра местами 15-25 м/с. В Павлодарской, Карагандинской областях ожидаются местами метель, усиление ветра на большей части 15-20, местами 25 м/с, в Карагандинской области местами – туман, гололед.
В Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра на большей части 15-20, местами 23 м/с.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской области местами ожидаются туман, ночью – гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской области местами ожидаются гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.
- В столичном аэропорту задержаны все рейсы
- Шесть оперативных штабов и телефоны горячей линии работают в регионах страны
- Более 20 человек спасли из снежных заносов в Актюбинской области
- По всем направлениям из столицы трассы закрыты: жителей просят воздержаться от поездок
- Автобус с пассажирами оказался в снежном плену в СКО
- Занятия отменили для учащихся школ и колледжей столицы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана