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Осадки, гололед и туман ожидаются в Казахстане в выходные

18 Октября 2019 15:22
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Осадки, гололед и туман ожидаются в Казахстане в выходные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на 19-21 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Хотя в прошедшие несколько суток циклоны и перемещались через Западную Сибирь, но связанные с ними атмосферные фронты оказывали влияние на погоду в Казахстане. Вот и в выходные дни вновь ожидаются аналогичные синоптические процессы, с которыми в большинстве областей республики предполагаются осадки, в северной половине местами гололёд и туман»,- говорится в сообщении.

Продолжающийся заток холода с районов северных морей приведёт к дальнейшему понижению температуры воздуха, которая и ожидается ниже средней многолетней на 3…5°С.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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