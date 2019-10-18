Осадки, гололед и туман ожидаются в Казахстане в выходные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на 19-21 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Хотя в прошедшие несколько суток циклоны и перемещались через Западную Сибирь, но связанные с ними атмосферные фронты оказывали влияние на погоду в Казахстане. Вот и в выходные дни вновь ожидаются аналогичные синоптические процессы, с которыми в большинстве областей республики предполагаются осадки, в северной половине местами гололёд и туман»,- говорится в сообщении.

Продолжающийся заток холода с районов северных морей приведёт к дальнейшему понижению температуры воздуха, которая и ожидается ниже средней многолетней на 3…5°С.