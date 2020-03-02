Новости
Осадки, гололед и туман ожидаются в ближайшие дни в Казахстане
2 Марта 2020 12:52
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Весна пришла с теплом и без осадков. Но в предстоящие трое суток на большей части Казахстана ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, гололёд и туман, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеТрассу Нур-Султан - Павлодар закрыли из-за гололеда Неблагоприятные метеоусловия в четырех городах РК будут 29 февраля Атырау накрыла пыльная буря
По информации РГП «Казгидромет», после аномально высокой температуры, наблюдавшейся в выходные, в ближайшие дни она немного понизится и станет близкой к норме.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Гидрологический прогноз составили синоптики Северного Казахстана
- О метеоусловиях в городах Казахстана рассказали синоптики
- Ясной будет погода в Казахстане второго марта
- Какими будут метеоусловия в городах Казахстана первого марта
- Трассу Нур-Султан - Павлодар закрыли из-за гололеда
- Неблагоприятные метеоусловия в четырех городах РК будут 29 февраля
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047