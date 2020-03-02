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Осадки, гололед и туман ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

2 Марта 2020 12:52
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Осадки, гололед и туман ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Весна пришла с теплом и без осадков. Но в предстоящие трое суток на большей части Казахстана ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, гололёд и туман, передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», после аномально высокой температуры, наблюдавшейся в выходные, в ближайшие дни она немного понизится и станет близкой к норме.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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