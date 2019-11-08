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Осадки, гололед и похолодание: прогноз погоды на 9-11 ноября
8 Ноября 2019 13:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 9-11 октября рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
Новости по темеТуман и гололед ожидаются в Казахстане 8 ноября Фоторепортаж: осенний Алматы накрыло снегом Дождь, снег, гололед - прогноз погоды на 7 ноября
В выходные дни через территорию Казахстана в юго-восточном направлении будут перемещаться атмосферные фронты, с которыми в большинстве областей ожидаются осадки, дождь, снег, гололёд и туман.
Постепенно западный перенос тёплых воздушных масс с Атлантики будет меняться на северо-западный. Это означает, что на Казахстан начнут поступать уже холодные воздушные массы с районов арктических морей, что и станет причиной очередного похолодания в республике.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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