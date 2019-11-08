+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 7 °С
USD 389.04 EUR 430.90
RUB 6.11 CNY 55.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Осадки, гололед и похолодание: прогноз погоды на 9-11 ноября

8 Ноября 2019 13:08
Поделиться:
Осадки, гололед и похолодание: прогноз погоды на 9-11 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 9-11 октября рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

«Ледяные яйца» усеяли пляж в Финляндии
Туман и гололед ожидаются в Казахстане 8 ноября Фоторепортаж: осенний Алматы накрыло снегом Дождь, снег, гололед -  прогноз погоды на 7 ноября

В выходные дни через территорию Казахстана в юго-восточном направлении будут перемещаться атмосферные фронты, с которыми в большинстве областей ожидаются осадки, дождь, снег, гололёд и туман.

Постепенно западный перенос тёплых воздушных масс с Атлантики будет меняться на северо-западный. Это означает, что на Казахстан начнут поступать уже холодные воздушные массы с районов арктических морей, что и станет причиной очередного похолодания в республике.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив