Осадки, гололед и похолодание: прогноз погоды на 9-11 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 9-11 октября рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

В выходные дни через территорию Казахстана в юго-восточном направлении будут перемещаться атмосферные фронты, с которыми в большинстве областей ожидаются осадки, дождь, снег, гололёд и туман.

Постепенно западный перенос тёплых воздушных масс с Атлантики будет меняться на северо-западный. Это означает, что на Казахстан начнут поступать уже холодные воздушные массы с районов арктических морей, что и станет причиной очередного похолодания в республике.