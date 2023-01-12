Оружие XIX века сдал в полицию житель Петропавловска

12 Января 2023, 17:05

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Раритетное ружье сдал в полицию житель Петропавловска. МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Петропавловска обратился 58-летний горожанин. Он рассказал, что, устроив капитальную уборку в неиспользуемом гараже, обнаружил мешок с двуствольным ружьем. Мужчина- охотник, официально владеет оружием и отлично осведомлен об ответственности за незаконное хранение, поэтому сразу сообщил о находке стражам правопорядка.

Добровольно сданное ружье было передано на исследование. Сотрудники оперативно-криминалистического управления ДП СКО подтвердили, что оно является огнестрельным оружием, пригодным к производству выстрелов.

Образец оказался раритетным охотничьим оружием производства бельгийской фирмы Bayard. Изучив клейма, криминалисты установили предположительный период изготовления ружья — с 1893 по 1898 годы. Предполагается его передача в музей областного департамента полиции.

«Напоминаем, что только добровольная сдача незарегистрированного оружия избавляет от уголовной и административной ответственности за его хранение. За прошедший год на территории области из незаконного оборота изъято 128 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, из них 17 - в Петропавловске», - сказал начальник управления административной полиции ДП СКО Серик Альжанов.

Фото: polisia.kz