Оружие обнаружили у водителя в машине в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице задержали мужчину, в машине которого обнаружены оружие и боеприпасы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Сотрудниками полиции в ходе ОПМ «Правопорядок» в 22:05 часов по ул. Баршын, по предварительно переданной оперативной информации, была остановлена автомашина марки «TOYOTA» под управлением 32-летнего мужчины. Установлено, что у задержанного отсутствовали правоустнавливающие документы на машину. Кроме того, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В ходе осмотра автомобиля изъяты три кухонных и один охотничьи ножа, гладкостволное оружие калибра 32 мм и патроны к нему.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Проводится расследование.



