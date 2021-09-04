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    11:41, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Оружие обнаружили у водителя в машине в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице задержали мужчину, в машине которого обнаружены оружие и боеприпасы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Сотрудниками полиции в ходе ОПМ «Правопорядок» в 22:05 часов по ул. Баршын, по предварительно переданной оперативной информации, была остановлена автомашина марки «TOYOTA» под управлением 32-летнего мужчины. Установлено, что у задержанного отсутствовали правоустнавливающие документы на машину. Кроме того, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

    В ходе осмотра автомобиля изъяты три кухонных и один охотничьи ножа, гладкостволное оружие калибра 32 мм и патроны к нему.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Проводится расследование.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана
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