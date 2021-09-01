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Оружие носили с собой двое жителей Кызылординской области

1 Сентября 2021 16:30
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Оружие носили с собой двое жителей Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Жители Кызылординской области незаконно носили с собой оружие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В ходе проведения на территории Кызылординской области оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» 30 августа в 22:30 часов сотрудниками Шиелийского районного отдела полиции близ аула Тартогай был остановлен 35-летний местный житель. При проверке у него изъято двуствольное охотничье ружье 16-калибра, не состоящее на учете в ОВД.

Аналогичный факт произошел в тот же день. В ходе проверки в полевой местности задержан 42-летний житель аула Бала би за незаконное ношение двуствольного охотничьего ружья 12-калибра, незарегистрированного в органах внутренних дел.

По выявленным фактам составлены административные протоколы по части 1 статьи 482 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Собранные материалы направлены в суд.





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#Кызылординская область   #Борьба с преступностью  
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