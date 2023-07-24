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Оружие незаконно хранил житель ВКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Июля 2023, 14:09
Оружие незаконно хранил житель ВКО Фото: polisia.kz

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Оружие незаконно хранил житель ВКО. Мужчина оштрафован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативникам ДП ВКО поступила информация в отношении 52-летнего жителя Катон-Карагайского района, который хранит у себя на отгонном участке незарегистрированное оружие.

После получения сообщения стражи порядка незамедлительно приступили к проверке, в ходе которой у указанного мужчины обнаружили гладкоствольное двуствольное ружье 16-го калибра. По факту составлен административный протокол по ст. 482 КРК об АП.


Восточно-Казахстанская область   МВД РК  
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