«Оружие наемных убийц» - самодельный арбалет выставили в музее полиции СКО

В музее департамента полиции Северо-Казахстанской области выставили самодельный арбалет, который изъяли у жителя региона во время рейда. Известное с давних времен оружие в средневековье получило репутацию оружия наемных убийц, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заведующий музеем Любовь Осинская отметила, что подобного оружия среди экспонатов за более чем 30–летнюю историю музея не было.

- Изъяли арбалет у 27-летнего жителя райцентра Булаево сотрудники управления криминальной полиции во время проведения оперативно-профилактического мероприятия. Молодой человек изготовил его из подручных материалов. По его словам, сделал это несколько лет из любви к конструированию и забыл в мастерской, - рассказала Л.Осинская.

О том, что самодельный арбалет может оказаться в руках у злоумышленников и стать орудием преступления, сельчанин не подумал.

В различных источниках в Сети, можно найти информацию о том, что основное отличие арбалета — мощная поперечная крестовина с плечами, к которым крепится тетива. Она натягивается вручную или при помощи поясного крюка и удерживается с помощью спускового механизма. Арбалет стреляет короткими снарядами с высокой убойной силой. Выстрелам из него не могли противостоять никакие доспехи. В 1139 году Папа Римский Иннокентий II запретил применять арбалет, грозя отлучением от церкви. После нескольких покушений на королей Англии с использованием этого оружия его окрестили оружием наемных убийц.

В пресс-службе департамента полиции области уточнили, что Казахстане использование лука и арбалета, относящихся к категории метательного оружия, возможно только в спортивных целях. Право на приобретение, хранение, ношение и использование метательного оружия для спортивных целей имеют граждане РК, достигшие 16-летнего возраста. За незаконное хранение арбалета предусмотрена административная ответственность.