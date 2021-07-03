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    09:58, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Оружие на шесть млн тенге сдали в полицию жители Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Оружие на 6 млн тенге сдали в полицию жители Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Алматинской области прошло республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Қару». Проверено 26 355 владельцев гражданского оружия, из них 9550 на отгонных участках. Выявлено 984 нарушений правил хранения, регистрации и перерегистрации оружия. По фактам незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему возбуждено 19 уголовных дел по статье 287 УК РК. К административной ответственности по ст. 482 КоАП РК за незаконное приобретение, передачу, реализацию, хранение, ношение, перевозку физическими и юридическими лицами оружия привлечено 37 граждан.

    Данные мероприятия показали положительные результаты, в связи с чем наблюдается снижение преступлений и краж оружия. В соответствии с приказом МВД РК с 20 апреля на территории Алматинской области проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В ДП и во всех ГОРУОП области создана 21 комиссия по определению технического состояния сданного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также размеров вознаграждений.

    На сегодняшний день районными и городскими подразделениями полиции Алматинской области зарегистрировано 74 заявления граждан, которые добровольно сдали 99 единиц оружия (89 ед. гладкоствольного, 9 ед. нарезного, 1 ед. травматического и 176-штук нарезных патронов) на общую сумму 6 млн 58 тысяч 691 тенге.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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