АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Оружие на пять млн тенге сдали в полицию жители Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Департаментом полиции Актюбинской области области ежегодно проводятся профилактические мероприятия по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, направленные на стабилизацию оперативной обстановки и недопущение нарушений в сфере оборота гражданского и служебного оружия.

В этом году в рамках проведенной республиканской акции по выкупу у населения незарегистрированных предметов вооружения в территориальные подразделения административной полиции области сдано 85 единиц оружия, из них нарезного –7 и гладкоствольного – 78, а также добровольно сдано 8 артиллерийского снаряда и 3 килограмма пороха на общую сумму 5 млн тенге.

За последние три года в ОП сдано 319 единиц оружия, из них в 2018 году – 124, в 2019 – 131 и в 2020 – 64. Управление административной полиции ДП области напоминает, что лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, освобождается от уголовной и административной ответственности.



Например, в отделение по контролю за оборотом гражданского оружия УП города Актобе обратился мужчина по вопросу добровольной сдачи двух незарегистрированных огнестрельных оружий (из них нарезное оружие «ТОЗ-8» и гладкоствольное оружие «ИЖ-12») за денежное вознаграждение.