Оружие изъяли у жителя Уральска

14 Ноября 2022, 10:53

14 Ноября 2022, 10:53

Оружие изъяли у жителя Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Пистолет и винтовку изъяли полицейские у жителя города Уральска. Обысковые мероприятия проводились совместно с управлением департамента КНБ ЗКО, оружие направлено на баллистическую экспертизу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

11 ноября сотрудниками УБОП ДП ЗКО совместно с УДКНБ ЗКО, в ходе проведения обысковых мероприятий по месту проживания 56-летнего горожанина изъяты пистолет, переделанный под боевой, травматическая винтовка с оптическим прицелом, два магазина от пистолета и 6 боевых патронов 9 мм. Хозяин дома пояснил, что сигнальный пистолет он самолично переделал под боевой, а травматическую винтовку купил в оружейном магазине, но документы на нее потерял.

Начато досудебное расследование по статье 287 ч.3 УК РК «Незаконное хранение оружия», следствием назначен ряд проверок.

Фото: polisia.kz











