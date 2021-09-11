Оружие из других стран нашли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Криминальное оружие было найдено в доме у 56-летнего жителя Шортандинского района Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 7 сентября участковый инспектор Шортандинского РОП майор полиции Жанболат Абсалямов, находясь в рейде, выявил факт незаконного хранения огнестрельного оружия у 56-летнего местного жителя.

«По результатам судебно-баллистической экспертизы установлено, что изъятая мелкокалиберная спортивная винтовка марки «ТОЗ-17» состоит на криминальном учете в органах внутренних дел как похищенная в Российской Федерации в 2010 году, обрез гладкоствольного ружья марки «ИЖ-43» также зарегистрирован как утерянный в 2016 году. Кроме того, спортивная винтовка марки «ТОЗ-8 М» состоит на учете как добровольно переданная в правоохранительные органы в городе Ташкенте. Следственным отделом по факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст.287 УК РК «Незаконное хранение оружия». Проводится дальнейшее расследование», - отметили в ведомстве.

Напомним, что в Акмолинской области стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».