Оружие и золото изъяли у золотоискателей в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Мойынкумском районе обнаружено место незаконной добычи золотосодержащей руды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, организовал незаконную золотодобычу 52-летний житель города Алматы.

«В ходе осмотра обнаружено незарегистрированное одноствольное охотничье ружье 16 калибра, самодельные запалы для проведения взрывных работ в количестве 8 штук», - пояснили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК - незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Назначены необходимые экспертизы.

Отметим, что самый крупный по площади (50,4 тыс. кв. км), самый малонаселенный (около 30 тыс. жителей - 3% населения региона) и самый суровый (+40 летом и -40 зимой) Мойынкумский район обладает несметными богатствами.

В недрах расположенных на его территории пустынь Мойынкумы и Бетпак-дала находится кладезь полезных ископаемых - золото, уран, алмазы, бариты и другие. Ежегодно на имеющемся здесь Акбакайском горнодобывающем комбинате извлекают из земли и перерабатывают миллион тонн золотосодержащих руд. На поверхности пустыни Мойынкумы попадаются золотосодержащие камни, сбор которых запрещен, так как по закону недра и их содержимое принадлежат государству. Однако как местных жителей, так и приезжих, это не останавливает, и время от времени их задерживают с «камешками».