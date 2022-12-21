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Оружие и наркотики изъяли полицейские Астаны

21 Декабря 2022, 16:53
Оружие и наркотики изъяли полицейские Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейские Астаны изъяли из незаконного оборота запрещенные предметы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения ОПМ «Правопорядок». сотрудниками департамента полиции столицы, вечером по улице Рахимова была установлена 24-летняя жительница столицы. При личном обыске в левом кармане куртки изъято вещество белого цвета, весом 1,94 грамма. Согласно акту исследования установлено, что изъятое наркотическое вещество является мефедроном. Также полицейскими УБОП в селе Бозтал Акмолинской области установлен 43-летний мужчина.

У него в ходе обыска по месту жительства обнаружены охотничье ружье ТОЗ – 34ЕР 12 калибра, 76 патронов того же калибра и травматический пистолет Стример 1014 с возможностью стрельбы патронами калибра 9 мм.

Позже имел место еще один факт изъятия оружия. На этот раз на пересечении улиц Тлендиева и Бекетай была остановлена автомашина Renault. В ходе осмотра салона авто у 42-летнего пассажира было изъято гладкоствольное огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом путем укорачивания ствола (обрез). «По всем фактам назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование», – сказал начальник УБОП Аргын Алтынбеков.Департамент полиции Астаны напоминает о том, что за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до 5 лет с конфискацией имущества и без таковой.

Фото: polisia.kz


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