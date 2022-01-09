Оружие и крупные суммы денег изъяли у задержанных в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Крупный арсенал оружия изъяли у задержанных в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

14 автоматов Калашникова, снайперская винтовка, пистолеты, патроны и гранаты - все это было предназначено для совершения террористических атак и массовых беспорядков на территории Тараза и близлежащих районов. Об этом сообщили в комендатуре Жамбылской области.

В числе задержанных 139 человек. При них также имелись крупные суммы денег, в том числе в американских долларах и кыргызских сомах. За счет этих средств планировалось оплачивать преступные действия студентов и маргинальной молодежи. Тем, кто соглашался принимать в них участие, раздавали алкоголь и наркотические вещества.

Напомним, в регионе действует «красный» уровень террористической угрозы, установлено 29 блокпостов.