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    21:05, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Оружие и гашиш изъяли у жителя Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Оружие и гашиш изъяли у жителя Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Кару» в селе Узынагаш задержан ранее неоднократно судимый, в том числе за вымогательство 39-летний местный житель. При обыске в доме задержанного стражи порядка изъяли незаконно хранящееся огнестрельное оружие с патронами.

    Кроме того, у подозреваемого изъяли 228 грамм гашиша. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 287 ч. 2; 296 ч. 2 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Алматинская область
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