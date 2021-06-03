ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Оружие и гашиш изъяли у жителя Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Кару» в селе Узынагаш задержан ранее неоднократно судимый, в том числе за вымогательство 39-летний местный житель. При обыске в доме задержанного стражи порядка изъяли незаконно хранящееся огнестрельное оружие с патронами.

Кроме того, у подозреваемого изъяли 228 грамм гашиша. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 287 ч. 2; 296 ч. 2 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

