Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Оружие и боеприпасы незаконно хранил житель ВКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Мая 2023, 21:37
Оружие и боеприпасы незаконно хранил житель ВКО Фото: polisia.kz

СЕРЕБРЯНСК. КАЗИНФОРМ - При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Серебрянске был выявлен факт хранения незарегистрированного оружия. В частном секторе у одного из жителей города полицейские изъяли пять незарегистрированных гладкоствольных ружей, ствол от мелкокалиберной винтовки, три охотничьих ножа, а также более 50 патронов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В пресс-службе ДП ВКО пояснили, что полицейские выясняют, происхождение оружия. Назначены баллистические экспертизы. В регионе проходит акция «Сдай оружие», в рамках которой граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся предметы вооружения, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

За добровольную сдачу оружия и боеприпасов предусматривается выплата из республиканского бюджета в сумме от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния. Для сдачи оружия нужно обратиться с заявлением в любой отдел полиции или позвонить по телефону «102».

photo

Восточно-Казахстанская область   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд сел переименуют в Акмолинской области
Ряд сел переименуют в Акмолинской области
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе
Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе
Известным горожанам присвоили звания почетного гражданина Семея
Известным горожанам присвоили звания почетного гражданина Семея
Какое место в группе занимает Казахстан после четырех матчей на ЧМ-2023 по хоккею
Какое место в группе занимает Казахстан после четырех матчей на ЧМ-2023 по хоккею
Депутата районного маслихата взяли под стражу в Актюбинской области
Депутата районного маслихата взяли под стражу в Актюбинской области
Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2023 по хоккею