Оружие и боеприпасы незаконно хранил житель ВКО

СЕРЕБРЯНСК. КАЗИНФОРМ - При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Серебрянске был выявлен факт хранения незарегистрированного оружия. В частном секторе у одного из жителей города полицейские изъяли пять незарегистрированных гладкоствольных ружей, ствол от мелкокалиберной винтовки, три охотничьих ножа, а также более 50 патронов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В пресс-службе ДП ВКО пояснили, что полицейские выясняют, происхождение оружия. Назначены баллистические экспертизы. В регионе проходит акция «Сдай оружие», в рамках которой граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся предметы вооружения, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

За добровольную сдачу оружия и боеприпасов предусматривается выплата из республиканского бюджета в сумме от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния. Для сдачи оружия нужно обратиться с заявлением в любой отдел полиции или позвонить по телефону «102».