Оружие и боеприпасы нашли жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Безопасность на улицах обеспечивают стражи порядка в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения дорожной безопасности и правопорядка на улицах и в общественных местах населенных пунктов области, для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений на территории региона c 9 по 11 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова. - Благодаря профилактической работе за первые сутки ОПМ удалось выявить около тысячи административных правонарушений. Чаще всего это мелкое хулиганство, нарушение тишины, неправильное хранение оружия, распитие спиртных напитков в общественных местах, пребывание несовершеннолетних в ночное время вне дома».

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов в первый день ОПМ раскрыли два ранее совершенных уголовных правонарушения, зарегистрировали семь преступлений, задержали одного подозреваемого, находившегося в розыске.

Параллельно полицейские проверяли дачные массивы, заброшенные стройки, чердачные и подвальные помещения. Посещали неблагополучные семьи, владельцев гражданского оружия, иностранцев, обходили рынки и другие места торговли, а также места концентрации несовершеннолетних и молодежи, пресекали факты безнадзорности и антиобщественных действий.

В департаменте сообщили о выявленном в ходе оперативно-профилактического мероприятия факте незаконного хранения оружия 53-летним жителем Шуского района.

При проверке крестьянского хозяйства, расположенного возле села Бирликустем, сотрудники полиции обнаружили охотничье ружье 16-го калибра и патроны к нему. В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 482 части 1 КоАП РК. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере 76 тысяч тенге.

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