Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматинская область

Оружие и боеприпасы нашли сотрудники ДУИС

Редактор:  
Алла Серикбаева
1 Сентября 2022, 17:13
Оружие и боеприпасы нашли сотрудники ДУИС

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Выявлено два местонахождения оружия и боеприпасов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками учреждения №71 департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области и Жетысуской области при проведении ОПМ «Кару» совместно с УКП ДП Жетысуской области была проведена оперативная работа по выявлению местонахождения оружия и боеприпасов, похищенных в ходе январских событий. В результате оперативно-розыскных мероприятий под бетонными плитами на окраине села Шымыр Ескельдинского района обнаружены пистолет «Байкал» с одним магазином, пистолет СПШ, два магазина пистолета Макарова и 16 патронов калибра 9 мм.

Также, возле села Тастобе Каратальского района в арыке обнаружены два магазина от оружия с 6 патронами.

Оба факта зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований.



Фото: polisia.kz





Алматинская область   Борьба с преступностью   Жетысуская область   Январские события  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной