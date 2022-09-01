Оружие и боеприпасы нашли сотрудники ДУИС

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Выявлено два местонахождения оружия и боеприпасов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками учреждения №71 департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области и Жетысуской области при проведении ОПМ «Кару» совместно с УКП ДП Жетысуской области была проведена оперативная работа по выявлению местонахождения оружия и боеприпасов, похищенных в ходе январских событий. В результате оперативно-розыскных мероприятий под бетонными плитами на окраине села Шымыр Ескельдинского района обнаружены пистолет «Байкал» с одним магазином, пистолет СПШ, два магазина пистолета Макарова и 16 патронов калибра 9 мм.

Также, возле села Тастобе Каратальского района в арыке обнаружены два магазина от оружия с 6 патронами.

Оба факта зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований.





Фото: polisia.kz











