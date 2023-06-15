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Оружие и боеприпасы изъяли у жителя Актюбинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Июня 2023, 20:33
Оружие и боеприпасы изъяли у жителя Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Оружие и боеприпасы изъяли полицейские у сельчанина в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

14 июня сотрудникам Мугалжарского районного отдела полиции поступила оперативная информация о том, что житель района незаконно хранит оружие.

При санкционированном обыске в доме по месту проживания 25-летнего жителя Мугалжарского района обнаружены незарегистрированное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра, гладкоствольное ружье ТОЗ-Б 16-го калибра, 55 патронов и 173 гильзы.

Мужчина пояснил, что оружие и боеприпасы остались от покойного отца, а законно зарегистрировать ему не хватало времени.

Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия по ч. 3 ст. 287 УК РК «Незаконные хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».



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