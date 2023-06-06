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Оружие и боеприпасы изъяли у жителя Абайской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Июня 2023, 14:03
Оружие и боеприпасы изъяли у жителя Абайской области Фото: polisia.kz

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Оружие и боеприпасы изъяли полицейские у жителя села Чаган Абайской области , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками отделения по противодействию экстремизму управления полиции города Семея задержан житель села Чаган, 1960 года рождения, у которого в ходе обыска дома было изъято незаконно хранящиеся два ружья, 11 банок пороха, более 200 гильз, две банки дроби и свыше сотни патронов. В результате проверки было установлено, что изъятые боеприпасы и оружие остались от покойного отца.

По факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция указанной статьи предусматривает наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.


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