Оружие и боеприпасы изъяли у 20-летнего жителя Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Оружие и боеприпасы изъяли у жителя Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате специальной полицейской операции задержан местный житель, занимавшийся незаконным приобретением, сбытом, хранением и перевозкой огнестрельного оружия. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 287 ч.1 УК РК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, 30 сентября в Карасайском районе сотрудниками УПЭ ДП Алматинской области совместно с ДКНБ города Алматы и Алматинской области задержан 20-летний сторонник деструктивного религиозного течения. В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого, стражи порядка изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, видеокассеты и литературу религиозного содержания.

По делу назначены необходимые экспертизы. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.