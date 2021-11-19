Оружие и боеприпасы изъяли из незаконного оборота в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Оружие из незаконного оборота изъяли в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях раскрытия и предупреждения преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также проверки владельцев оружия по месту жительства и соблюдения ими требований к использованию, содержанию и хранению оружия на территории Атырауской области с 14 по 25 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қару-2021».

В ходе мероприятия осуществляется изъятие огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, находящихся в незаконном обороте. Владельцы оружия проверяются по месту жительства, контролируется соблюдение ими требований к использованию, содержанию и хранению оружия. По всем выявленным нарушениям нарушители привлекаются к административной ответственности с конфискацией.

«За четыре дня мероприятия из незаконного оборота изъято одно оружие и 14 боеприпасов. Проверено 1500 владельцев оружия. За нарушение правил хранения и транспортировки оружия к административной ответственности привлечено 30 лиц», -сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.