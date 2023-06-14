Оружие хранили незаконно двое сельчан в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двое сельчан незаконно хранили оружие в Алгинском районе Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что 37-летний житель Алгинского района незаконно хранит в своем доме огнестрельное оружие. При несанкционированном обыске крестьянского хозяйства, расположенного рядом с поселком Ушкудук, в контейнере рядом с жилым домом были обнаружены два гладкоствольных охотничьих ружья 12-го калибра.

В этот же день при несанкционированном обыске дома в поселке Ерназар Алгинского района 36-летний сельчанин добровольно выдал сотрудникам полиции огнестрельное 5-зарядное гладкоствольное ружье 12-го калибра, 10 патронов к нему, пневматический пистолет со свинцовыми пульками. Также в ходе обыска изъят рог сайги.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Проводятся следственные действия.