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    10:25, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Оружие хранили незаконно двое сельчан в Актюбинской области

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    Фото: polisia.kz
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двое сельчан незаконно хранили оружие в Алгинском районе Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что 37-летний житель Алгинского района незаконно хранит в своем доме огнестрельное оружие. При несанкционированном обыске крестьянского хозяйства, расположенного рядом с поселком Ушкудук, в контейнере рядом с жилым домом были обнаружены два гладкоствольных охотничьих ружья 12-го калибра.

    В этот же день при несанкционированном обыске дома в поселке Ерназар Алгинского района 36-летний сельчанин добровольно выдал сотрудникам полиции огнестрельное 5-зарядное гладкоствольное ружье 12-го калибра, 10 патронов к нему, пневматический пистолет со свинцовыми пульками. Также в ходе обыска изъят рог сайги.

    По обоим фактам возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Проводятся следственные действия.


    Теги:
    Актюбинская область Борьба с преступностью Видео Правоохранительные органы
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