Оружие девятнадцатого века сдал в полицию житель Риддера

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С 20 апреля на территории ВКО проходит республиканская акция по выкупу у населения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передаёт МИА «Казинформ».

62-летний житель Риддера сдал в полицию оружие в рамках акции. Экспертиза показала, что это охотничье ружье образца 1889 года, выпущенное Тульским оружейным заводом. Ружье пригодно для производства выстрелов из обоих стволов.

По словам мужчины, ружье он нашел в доме своей покойной матери, когда перебирал старые вещи.

Со слов мужчины, данное редкое ружье он нашел в кладовке своей покойной матери, когда перебирал старые вещи.

Как отмечают криминалисты, несмотря на солидный возраст, конструкция ружья осталась цела и пригодна к стрельбе.

«Составом комиссии по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов, жителю города за оружие будет выплачено более 60 000 тенге. Таким образом, за два дня в ходе проведения акции добровольной сдачи незарегистрированного оружия и боеприпасов по области принято от населения 79 единиц оружия (нарезного – 11 и гладкоствольного – 68), на сумму более 5 млн тенге, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции данная акция проходит в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Напомним, что с 20 апреля текущего года (до особого распоряжения) на территории ВКО проходит республиканская акция по выкупу у населения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.