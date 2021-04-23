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    00:10, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Оружие девятнадцатого века сдал в полицию житель Риддера

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С 20 апреля на территории ВКО проходит республиканская акция по выкупу у населения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передаёт МИА «Казинформ».

    62-летний житель Риддера сдал в полицию оружие в рамках акции. Экспертиза показала, что это охотничье ружье образца 1889 года, выпущенное Тульским оружейным заводом. Ружье пригодно для производства выстрелов из обоих стволов.

    По словам мужчины, ружье он нашел в доме своей покойной матери, когда перебирал старые вещи.

    Со слов мужчины, данное редкое ружье он нашел в кладовке своей покойной матери, когда перебирал старые вещи.

    Как отмечают криминалисты, несмотря на солидный возраст, конструкция ружья осталась цела и пригодна к стрельбе.

    «Составом комиссии по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов, жителю города за оружие будет выплачено более 60 000 тенге. Таким образом, за два дня в ходе проведения акции добровольной сдачи незарегистрированного оружия и боеприпасов по области принято от населения 79 единиц оружия (нарезного – 11 и гладкоствольного – 68), на сумму более 5 млн тенге, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции данная акция проходит в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

    Напомним, что с 20 апреля текущего года (до особого распоряжения) на территории ВКО проходит республиканская акция по выкупу у населения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Общество Правоохранительные органы
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