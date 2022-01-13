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Оружие, бронежилет и боеприпасы изъяты в ходе проверок на блокпостах в столице

13 Января 2022 19:04
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Оружие, бронежилет и боеприпасы изъяты в ходе проверок на блокпостах в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гладкоствольные ружья, бронижилет, боеприпасы и биты изъяли полицейские в ходе проверок автомобилей на блокпостах в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ» со сылкой на на оперативный штаб МВД РК.

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«Особое внимание полицейских заострено на блокпостах. С момента развертывания блокпостов тщательно проверено на предмет выявления запрещенных веществ около 50 тысяч автомашин. По городу Нур-Султану и на блокпостах изъято два гладкоствольных оружия «Сайга», учебно-тренировочная граната «РГД-5», пистолет марки «CZvz.27», травматический пистолет, бронежилет, боеприпасы, 11 бит, пять резиновых палок, кастеты, дубинки, ножи, аэрозольный пистолет, наручники и перцовый баллончик», - сообщили в ведомстве.

По всем фактам проводится проверка.

Кроме того, по данным стражей порядка, на блокпосту пресечено два факта незаконного хранения наркотических средств. Сотрудниками полиции была остановлена автомашина, в ходе проверки которой выявлен 26-летний пассажир, подозреваемый в совершении кражи. Установлено, что ранее в июне он совершил кражу в Павлодаре. Также задержан 36-летний пассажир другой автомашины, который совершил аналогичное преступление в Караганде. Подозреваемые были задержаны и переданы инициаторам розыска.



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#Нур-Султан   #ЧП-2022  
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Автор:

Серик Сабеков

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