Оружие, бронежилет и боеприпасы изъяты в ходе проверок на блокпостах в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гладкоствольные ружья, бронижилет, боеприпасы и биты изъяли полицейские в ходе проверок автомобилей на блокпостах в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ» со сылкой на на оперативный штаб МВД РК.

«Особое внимание полицейских заострено на блокпостах. С момента развертывания блокпостов тщательно проверено на предмет выявления запрещенных веществ около 50 тысяч автомашин. По городу Нур-Султану и на блокпостах изъято два гладкоствольных оружия «Сайга», учебно-тренировочная граната «РГД-5», пистолет марки «CZvz.27», травматический пистолет, бронежилет, боеприпасы, 11 бит, пять резиновых палок, кастеты, дубинки, ножи, аэрозольный пистолет, наручники и перцовый баллончик», - сообщили в ведомстве.

По всем фактам проводится проверка.

Кроме того, по данным стражей порядка, на блокпосту пресечено два факта незаконного хранения наркотических средств. Сотрудниками полиции была остановлена автомашина, в ходе проверки которой выявлен 26-летний пассажир, подозреваемый в совершении кражи. Установлено, что ранее в июне он совершил кражу в Павлодаре. Также задержан 36-летний пассажир другой автомашины, который совершил аналогичное преступление в Караганде. Подозреваемые были задержаны и переданы инициаторам розыска.



