Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматинская область

Оружейный схрон обнаружили в Алматинской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
16 Сентября 2022, 22:08
Оружейный схрон обнаружили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские обнаружили схрон с оружием в районе свалки строительных отходов вблизи города Конаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вблизи города Конаев обнаружили четыре охотничьих гладкоствольных ружья и 22 патрона 12 калибра», - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.287 УК РК. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к хранению оружия и боеприпасов. Изъятые вещественные доказательства направлены на судебно-баллистическую экспертизу.

Фото: polisia.kz






Алматинская область   Борьба с преступностью  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной