Оружейный арсенал обнаружили полицейские Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – ДП Акмолинской области сообщил об обнаружении оружейного арсенала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал @almatyapat.

«Службами правопорядка был обнаружен склад оружия, состоящий из десяти незарегистрированных охотничьих ружей и винтовок, 20 единиц холодного оружия и 15 боеприпасов.

По всем фактам назначено судебно-баллистическое исследование, после которого нарушителей привлекут к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.