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Оружейный арсенал обнаружили полицейские Акмолинской области
19 Января 2022 18:06
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – ДП Акмолинской области сообщил об обнаружении оружейного арсенала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал @almatyapat.
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«Службами правопорядка был обнаружен склад оружия, состоящий из десяти незарегистрированных охотничьих ружей и винтовок, 20 единиц холодного оружия и 15 боеприпасов.
По всем фактам назначено судебно-баллистическое исследование, после которого нарушителей привлекут к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.
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