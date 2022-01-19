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Оружейный арсенал обнаружили полицейские Акмолинской области

19 Января 2022 18:06
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Оружейный арсенал обнаружили полицейские Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – ДП Акмолинской области сообщил об обнаружении оружейного арсенала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал @almatyapat.

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«Службами правопорядка был обнаружен склад оружия, состоящий из десяти незарегистрированных охотничьих ружей и винтовок, 20 единиц холодного оружия и 15 боеприпасов.

По всем фактам назначено судебно-баллистическое исследование, после которого нарушителей привлекут к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.


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#Акмолинская область   #ЧП-2022  
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