Ортопед из Вильнюса проведет серию операций детям в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау ортопед из Вильнюса проведет серию операций детям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По договоренности с одной из вильнюсских клиник в Атырау прибыл опытный хирург-ортопед Виргилиюс Урбанавичюс. Литовский доктор проведет серию операций в Атырауской областной больнице. Это операции детям с различными ортопедическими патологиями, в том числе с диагнозом ДЦП», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Кроме операций, Виргилиюс Урбанавичюс проведет мастер-классы, участие в которых примут 10 местных ортопедов.