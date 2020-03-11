+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -2 °С
USD 393.60 EUR 446.85
RUB 5.47 CNY 56.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ортопед из Вильнюса проведет серию операций детям в Атырау

11 Марта 2020 01:24
Поделиться:
Ортопед из Вильнюса проведет серию операций детям в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау ортопед из Вильнюса проведет серию операций детям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Новую систему медосвидетельствования планируют внедрить в Карагандинской области
Социальную инфраструктуру в шаговой доступности развивают в Караганде Коронавирус: 375 человек снято с наблюдения в Казахстане Эпидемиологическая ситуация в ВКО по вирусным инфекциям стабильная

«По договоренности с одной из вильнюсских клиник в Атырау прибыл опытный хирург-ортопед Виргилиюс Урбанавичюс. Литовский доктор проведет серию операций в Атырауской областной больнице. Это операции детям с различными ортопедическими патологиями, в том числе с диагнозом ДЦП», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Кроме операций, Виргилиюс Урбанавичюс проведет мастер-классы, участие в которых примут 10 местных ортопедов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив