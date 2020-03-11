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Ортопед из Вильнюса проведет серию операций детям в Атырау
11 Марта 2020 01:24
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау ортопед из Вильнюса проведет серию операций детям, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«По договоренности с одной из вильнюсских клиник в Атырау прибыл опытный хирург-ортопед Виргилиюс Урбанавичюс. Литовский доктор проведет серию операций в Атырауской областной больнице. Это операции детям с различными ортопедическими патологиями, в том числе с диагнозом ДЦП», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.
Кроме операций, Виргилиюс Урбанавичюс проведет мастер-классы, участие в которых примут 10 местных ортопедов.
Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
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