Оркестр Курмангазы и Аружан Саин заключили меморандум о сотрудничестве
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Между Казахским государственным академическим оркестром народных инструментов имени Курмангазы и общественным фондом «Милосердие» был заключен меморандум о проведении благотворительных концертов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оркестра.
Оркестр Курмангазы, имеющий 85-летнюю историю, активно участвует в различных благотворительных мероприятиях. Коллектив, который неоднократно выступал в домах престарелых, детских домах и в организациях для людей с ограниченными возможностями, стал одним из первых среди других оркестров страны, кто начинает подобную практику.
Общественный фонд «Милосердие» (ДОМ - ред.) начал свою работу в апреле 2006 году и уже на протяжении 14 лет оказывает системную помощь детям Казахстана, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: детям с тяжелыми заболеваниями и разными видами инвалидности, детям с аутизмом, детям-сиротам, детям, пострадавшим от насилия.
В этот раз оркестр планирует оказывать помощь детям, совместно с уполномоченным по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин. Было принято решение о проведении концертов, сборы средств которых будут направляться в ДОМ.
Первый концерт, который состоится в рамках подписанного обеими сторонами меморандума, запланирован на 23 февраля.
Концерт пройдет в зале оркестра Курмангазы, в Алматы.
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