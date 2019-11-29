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Оркестр имени Курмангазы даст концерт в Пекине

29 Ноября 2019 09:45
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Оркестр имени Курмангазы даст концерт в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы выступит с концертом «Мелодии Великой степи» на сцене Национального центра исполнительских искусств (НЦИИ, Большой Национальный театр) в китайской столице, передает собственный корреспондент «Казинформа» со ссылкой на администрацию НЦИИ.

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Выступление казахского оркестра состоится 5 декабря в рамках проекта «Мировые музыкальные серии». В концертной программе прозвучат произведения казахских и зарубежных композиторов: Қурмангазы, Түркеша, Н.Тлендиева, Даулеткерея, Абая, Моцарта, Брамса и других.

С оркестром выступят заслуженные деятели Республики Казахстан Батыржан Мықтыбаев и Фархат Кубиев, лауреаты международных конкурсов – Айзада Капонова, Ардақ Итекеева, Руслан Баймұхатов и Әділ Ерболат.

Как сообщила менеджер отдела международных сотрудничества НЦИИ Гао Жуйсюэ в интервью МИА «Казинформ», проект «Мировые музыкальные серии» инициирован Национальным центром исполнительских искусств в 2010 году. В его рамках состоялось 120 представлений с участием творческих коллективов из более чем 50 стран.

Концерт оркестра имени Курмангазы в Пекине пройдет при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Посольства РК в КНР.

Национальный центр исполнительских искусств, называемый также Большим Национальным театром, расположен в непосредственной близости от площади Тяньаньмэнь и Дома народных собраний в Пекине. Представляет собой эллипсоидный купол. Три главных зала театра способны вместить не менее 6,5 тысяч зрителей.

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Ключевые слова: Культура, Китай,
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Автор:

Руслан Сулейменов

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