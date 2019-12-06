Оркестр имени Курмангазы дал концерт в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы с успехом выступил на одной из сцен Национального центра исполнительских искусств (Большой Национальный театр) в китайской столице, передает собственный корреспондент «Казинформа».

Концерт «Мелодии Великой степи» состоялся в рамках проекта «Мировые музыкальные серии». В концертной программе прозвучали произведения казахских и зарубежных композиторов: Курмангазы, Туркеша, Н. Тлендиева, Даулеткерей, Абая, Моцарта, Брамса и других.

Посол РК в КНР Габит Койшыбаев отметил: «Мы уделяем большое внимание развитию двусторонних культурных связей. Мы рады, что творческий коллектив оркестра имени Курмангазы принял участие в этом важном международном музыкальном мероприятии. Китайский зритель смог познакомиться с богатой культурой Казахстана, которая тонко и красиво была преподнесена нашими артистами».





«Китайская публика очень хорошо и тепло принимает нас, нашу музыку и произведения казахских композиторов. Особенно нравится народная песня «Дудар-ай» за ее мелодичность», - поделился своим впечатлением от концерта в интервью МИА «Казинформ» солист оркестра Фархат Кубиев.





«С особым трепетом зритель воспринял исполнение песни «Ағажай Алтай», - высказала МИА «Казинформ» собственное мнение ведущая солистка «Астана Опера» Айзада Капонова.





По словам директора Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы Куанышбека Мухангалиева, «концерт прошел на высоком уровне. Сегодня нами была представлена небольшая часть музыкальных номеров из репертуарного фонда, состоящего более чем из 4 тысяч произведений».





К. Мухангалиев рассказал о предстоящих гастролях оркестра, отметив, что «в конце декабря коллектив примет участие в церемонии закрытия Года Казахстана в Узбекистане, которая пройдет в Ташкенте. В следующем году в рамках 175-летия Абая Кунанбаева состоятся европейское и азиатское турне».

Напомним, что проект «Мировые музыкальные серии» инициирован Национальным центром исполнительских искусств в 2010 году. В его рамках состоялось 120 представлений с участием творческих коллективов более чем из 50 стран.

Концерт оркестра имени Курмангазы в Пекине прошел при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Посольства РК в КНР.