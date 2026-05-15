Ориентироваться по 2GIS: в Астане определили пять официальных пляжей для купания

О безопасности на водоемах и готовности к купальному сезону рассказал начальник Управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Ренат Смагулов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил Ренат Смагулов, в столице официально разрешено купание только на пяти оборудованных участках. В их числе — Центральный пляж в районе Центрального парка, коммунальный пляж возле моста по улице Бейсекова, зона отдыха «Три пескаря» в жилом массиве Коктал, а также зоны отдыха «Армина» и «Столичный двор» в жилом массиве Куйгенжар.

По словам представителя ДЧС, перечень разрешенных пляжных зон размещен на картографической платформе 2GIS.

— Остальные участки и акватории являются несанкционированными, необорудованными и запрещенными для купания, — подчеркнул Ренат Смагулов.

В ведомстве напомнили, что за нарушение правил безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьями 364 и 412 КоАП РК. Штрафы для физических лиц составляют от 10 до 60 МРП.

Как отметили в ДЧС, в прошлом году в ходе совместных рейдов с сотрудниками полиции к ответственности были привлечены 176 человек. Нарушения касались купания в запрещенных местах, нахождения в воде в состоянии алкогольного опьянения, а также оставления детей без присмотра взрослых.

В летний период прошлого года на водоемах столицы утонули три человека, двое из которых — несовершеннолетние подростки. Все трагические случаи произошли на несанкционированных участках.

— Основными причинами гибели людей стали купание в неположенных местах, нахождение в нетрезвом состоянии и оставление детей без присмотра взрослых, — сообщил Ренат Смагулов.

В текущем году, по данным ДЧС, фактов гибели на водоемах Астаны не зарегистрировано.

Спасатели призвали жителей и гостей столицы соблюдать элементарные меры безопасности: купаться только в оборудованных местах при наличии спасателей, не заплывать за буйки, не прыгать с мостов и причалов, а также не оставлять детей у воды без присмотра.

