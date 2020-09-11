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Оргкомитет Универсиады-2021 опубликовал расписание соревнований

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Сентября 2020, 14:48
Оргкомитет Универсиады-2021 опубликовал расписание соревнований

ЧЭНДУ. КАЗИНФОРМ - Оргкомитет Чэнду-2021 представил график проведения летних Всемирных студенческих игр 2021 года в Чэнду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Водное поло станет первым спортивным соревнованием в китайском городе 17 августа, за день до церемонии открытия.

В день открытия Универсиады также стартуют соревнования по волейболу.

Первые медали будут вручены 19 августа, чемпионы будут увенчаны в прыжках в воду, фехтовании, стрельбе, таеквондо и ушу.

21 августа, в третий день соревнований, будет самый насыщенный день в медальном зачете - будет разыграно 45 золотых медалей.

Плавание будет проходить с 20 по 26 августа, а легкая атлетика - с 23 по 28 августа.

Всего в программе восемнадцать видов спорта, а церемония закрытия запланирована на 29 августа, когда также завершатся соревнования по водному поло.

В прошлом месяце было объявлено, что все объекты, реконструируемые для Чэнду 2021 года, будут завершены к февралю. В марте даты проведения мероприятия были несколько отодвинуты по сравнению с предыдущим временем между 16 и 27 августа. Это было сделано по просьбе Организационного комитета, и это изменение было подтверждено спустя всего несколько часов после того, как Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года в Токио были перенесены на 2021 год из-за вспышки коронавируса.

Олимпиада 2020 года в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа, и некоторые спортсмены также надеются принять участие в соревнованиях в Чэнду.


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