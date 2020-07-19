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Оргкомитет Токио-2020 подтвердил расписание олимпийских соревнований

19 Июля 2020, 22:41
Оргкомитет Токио-2020 подтвердил расписание олимпийских соревнований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио подтвердил состав мероприятий для каждой соревновательной сессии Олимпийских игр Токио-2020 после их переноса на 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Токио-2020, Международный Олимпийский комитет и Международный Паралимпийский комитет в апреле договорились о том, что с учетом критического влияния расписания соревнований на каждый аспект подготовки каждая сессия соревнований 2021 года будет в принципе планироваться так, как это первоначально планировалось на 2020 год. Это нашло свое отражение в утвержденном графике проведения соревнований, в котором было отмечено, что по оперативным соображениям время начала и окончания некоторых соревнований было скорректировано.

Мероприятия в 2021 году будут проходить на тех же соревновательных площадках, которые планировалось использовать в 2020 году. Подготовка к Играм продолжается, так как «Токио-2020» работает над решением оставшихся вопросов, в том числе по срокам использования объектов.


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