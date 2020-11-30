Оргкомитет Олимпийских игр в Токио представил новое расписание тестовых соревнований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио объявил пересмотренный календарь тестовых мероприятий после изменений, внесенных в связи с переносом сроков проведения Игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Пересмотренный календарь тестовых мероприятий охватывает тестовые мероприятия по 18 дисциплинам, которые будут проведены в период с марта по май 2021 года. Эти мероприятия являются важным компонентом подготовки к Играм. Они будут тестировать три основных элемента: игровое поле (зона соревнований) для каждого мероприятия; использование технологии; и трудовые ресурсы - с особым акцентом на технические аспекты, включая контрмеры COVID-19.

«Токио-2020» в сотрудничестве с международными федерациями пересмотрит и проанализирует содержание тестовых мероприятий, которые были запланированы до того, как Игры были перенесены на более поздний срок. Это еще больше согласуется с рекомендациями Олимпийской повестки дня 2020 года и Новой Нормы, повышая эффективность и снижая затраты. В ответ на ситуацию с COVID-19 в Токио-2020 будут приняты меры по инфекционному контролю и запланированы комплексные испытания различных аспектов управления объектами, включая заботу о зрителях на отдельных тестовых соревнованиях.

Некоторые аспекты проведения тестовых мероприятий все еще находятся на стадии рассмотрения. О любых изменениях будет объявлено в «Токио-2020», как только будет принято соответствующее решение.

Ознакомиться с последним составом и расписанием тестовых мероприятий по видам спорта можно здесь.