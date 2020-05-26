Оргкомитет ЧМ по горнолыжному спорту просит перенести соревнования на 2022 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организационный комитет чемпионата мира по горнолыжному спорту в Кортина д'Ампеццо в 2021 году попросили перенести соревнования на 2022 год из-за коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI) и Организационный комитет обратились к FIS с просьбой перенести свое главное событие на год, а Совет FIS обсудил это предложение сегодня на заседании в режиме онлайн, однако окончательное решение еще не принято.

FIS заявила, что все стороны - включая Infront, который обладает правами СМИ - договорились рассмотреть ситуацию 1 июля. Сейчас чемпионат мира планируется провести с 9 по 21 февраля 2021 года.

Кортина д'Ампеццо уже пострадала от коронавирусного кризиса, так как до его отмены финал Кубка мира по горнолыжному спорту сезона 2019-2020 гг. должен был пройти на курорте.

По словам организаторов, эта отмена не дала им возможность адекватно протестировать инфраструктуру и операционные планы курорта, а также привела к серьезным финансовым последствиям. FISI говорит, что перенос проведения чемпионата мира не только дала бы больше времени для планирования действий в непредвиденных обстоятельствах, но и снизила риск последней отмены, которая, по ее словам, может быть катастрофической.

Скорее всего, это повлияет на календарь сезона 2021-2022 годов, в частности, на финалы в Куршевеле и Мерибеле в конце сезона. Французские курорты также примут участие в чемпионате мира по горнолыжному спорту 2023 года. Если бы чемпионат мира будет проведен в марте 2022 года, то это было бы всего через месяц после зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.



