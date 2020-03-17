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Органы прокуратуры временно приостановили прием граждан в Казахстане

17 Марта 2020 15:30
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Органы прокуратуры временно приостановили прием граждан в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В органах прокуратуры прием граждан временно приостановили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

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«В целях снижения риска распространения коронавируса, Генеральная прокуратура информирует о приостановке органами прокуратуры, в том числе центрами правоохранительных услуг личного приёма граждан с 16 марта 2020 года. При этом лица, ранее записанные на приём, сохраняют свою очерёдность и после возобновления приёмов будут дополнительно оповещены о новом графике. Для всех желающих сохраняется возможность подачи обращений через портал электронного правительства «e-gov», посредством услуг АО «Казпочта», а также ящики для приёма обращений, расположенные в зданиях прокуратур», - говорится в распространённом сообщении.

По вопросам рассмотрения обращений в органах прокуратуры можно обратиться на бесплатный номер Call-центра прокуратуры 115 и в территориальные прокуратуры.


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Ключевые слова: Генпрокуратура, Безопасность, Коронавирус,
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