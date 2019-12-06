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вчера 21:59
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Органы прокуратуры отменили более 600 правовых актов в этом году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только за 9 месяцев этого года органами прокуратуры было отменено и изменено более 600 правовых актов. Об этом заявила спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева, выступая на республиканской конференции, посвященной 25-летию образования маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Только за 9 месяцев этого года органами прокуратуры было отменено и изменено 608 правовых актов, принятых акиматами и маслихатами. Эти цифры говорят о низком уровне квалификации специалистов, которые вовлечены в нормотворческую деятельность», - сказала Дарига Назарбаева.
Спикер Сената подняла и вопрос кадрового обеспечения маслихатов.
«Маслихаты должны быть обеспечены необходимыми кадровыми, организационными и финансовыми ресурсами. С тем, чтобы они в полной мере могли выполнять возложенные на них функции», - подчеркнула Дарига Назарбаева.
Ранее она заявила, что маслихатам всех уровней необходимо взять на контроль целевое и эффективное использование средств местных бюджетов на природоохранные мероприятия.
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