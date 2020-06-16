Органы госдоходов Алматы перешли на удаленную работу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Органы государственных доходов по Алматы переходят на удаленный режим работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 16 июня 2020 года в органах государственных доходов установлен следующий регламент обслуживания услугополучателей в управлениях государственных доходов и таможенных постах:

1. Оказание государственных услуг реализованных в электронном виде осуществляется исключительно в электронном виде.

2. Оказание государственных услуг (прием входных и выдача выходных документов), не реализованных в электронном виде осуществляется через портал «электронного правительства», сервис подачи обращений.

3. Оказание консультационных услуг осуществляется по телефону.