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Органы госдоходов Алматы перешли на удаленную работу

16 Июня 2020 11:36
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Органы госдоходов Алматы перешли на удаленную работу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Органы государственных доходов по Алматы переходят на удаленный режим работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С 16 июня 2020 года в органах государственных доходов установлен следующий регламент обслуживания услугополучателей в управлениях государственных доходов и таможенных постах:

1. Оказание государственных услуг реализованных в электронном виде осуществляется исключительно в электронном виде.

2. Оказание государственных услуг (прием входных и выдача выходных документов), не реализованных в электронном виде осуществляется через портал «электронного правительства», сервис подачи обращений.

3. Оказание консультационных услуг осуществляется по телефону.


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#Алматы   #Другие государственные органы   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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