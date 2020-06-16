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Органы госдоходов Алматы перешли на удаленную работу
16 Июня 2020 11:36
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Органы государственных доходов по Алматы переходят на удаленный режим работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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С 16 июня 2020 года в органах государственных доходов установлен следующий регламент обслуживания услугополучателей в управлениях государственных доходов и таможенных постах:
1. Оказание государственных услуг реализованных в электронном виде осуществляется исключительно в электронном виде.
2. Оказание государственных услуг (прием входных и выдача выходных документов), не реализованных в электронном виде осуществляется через портал «электронного правительства», сервис подачи обращений.
3. Оказание консультационных услуг осуществляется по телефону.
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