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Органы 10 умерших продлили жизнь 50 казахстанцам - Жаксылык Доскалиев

23 Декабря 2019 14:23
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Органы 10 умерших продлили жизнь 50 казахстанцам - Жаксылык Доскалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году органы 10 умерших людей продлили жизнь 50 казахстанцев, нуждавшихся в пересадке органов. Об этом рассказал известный хирург Жаксылык Доскалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день около 2800 человек нуждается в трансплантации почек. Их количество растет с каждым днем. Есть и те, кто умер, так и не дождавшись. В трансплантации печени нуждаются около 500 человек. 110 казахстанцам необходима трансплантация сердца, а 15 казахстанцам - пересадка легких. Мы должны понимать, как сильно переживают их близкие. Мы готовы оказать им помощь. Со стороны Правительства подготовлены все необходимые документы, выделены средства. Теперь ждем согласования на законодательном уровне», - рассказал Жаксылык Доскалиев в ходе общественного слушания по кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения». По его словам, в Казахстане можно использовать органы как живого, так и умершего человека. «За 11 месяцев этого года мы использовали органы 10 умерших. У каждого из них было взято по 5 органов, таким образом продлили жизнь 50 человек. Это надо развивать дальше. Есть такое понимание, что после смерти человека его организм должен быть полностью похоронен. Я думаю, это ошибочное понятие», - сказал он. Как рассказал Жаксылык Доскалиев, среди развитых стран мира в Испании достаточно хорошо развита трансплантация органов. «Более 4 тыс. человек в нашей стране нуждаются в трансплантации органов», - подчеркнул Ж. Доскалиев.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Здравоохранение,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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