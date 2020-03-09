Организовывала репортажи с мест пожаров подполковник гражданской защиты из ЗКО Елена Арефина

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Арефина Елена Евгеньевна в органах гражданской защиты с октября 1993 года. Прошла путь от рядовой внутренней службы до подполковника гражданской защиты. На протяжении более 10 лет возглавляла пресс-центр Государственной противопожарной службы Западно-Казахстанской службы, а затем пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

С 1994 по 1997 год обучалась заочно в Павлодарском техническом колледже МВД РК. Образование высшее, в 2008 году окончила Кокшетауский технический институт МЧС РК, по специальности «пожарная безопасность», квалификация – инженер пожарной безопасности.

За это время наладила тесные контакты со всеми известными в области средствами массовой информации, а также республиканскими СМИ. Организовывала репортажи с мест пожаров и других чрезвычайных ситуаций и происшествий. Ею подготовлено и смонтировано более 10 фильмов, в том числе к юбилеям противопожарной службы. На протяжении трех лет вела еженедельную передачу «01 информирует» на одном из первых в Казахстане коммерческом телеканале «Вариант».

Разработала сценарии проведения конкурсов, викторин, соревнований с ДЮП. Вела архив фото и видео по пожарам. В период паводка 2011 года в составе оперативного штаба круглые сутки проводила мониторинг информации, поступающей в СМИ, оперативно передавала необходимые сведения, поддреживала тесную связь с представителями СМИ, выезжала в места затопления для проведения фото и видеосъемки.

Работая в отделе предупреждения чрезвычайных ситуаций, осуществляла взаимодействие с заинтересованными территориальными подразделениями государственных органов, организациями и учреждениями, принимающими непосредственное участие в решении вопросов предотвращения чрезвычайных ситуаций. Принимала участие в планировании и разработке документов на командно-штабные, штабные, специальные учения и тренировки, проводимые под руководством начальника департамента, в подготовке проектов постановлений и решений акимата области, а также целевых программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Во взаимодействии с организациями города провела масштабную работу по заполнению паспорта акваторий Западно-Казахстанской области. Разработала образцы буклетов и памяток по действия при пожаре на транспорте, при паводках и наводнении, памятные буклеты для ветеранов к 65-летию Великой Победы.

Ежегодно участвует в проводимых департаментом рейдах в период купального сезона с разъяснением правил безопасного поведения и вручением памяток и листовок в местах массового отдыха населения.

В 2012 году подготовила материалы и приняла участие в семинар-совещании по профилактике и борьбе с саранчовыми вредителями, который проходил в ГУ МЧС по Волгоградской области РФ, в 2013 году приняла участие в совместном казахстанско-японском семинар-совещании в городе Алматы по реализации схемы последующего сотрудничества «Follow-up study», в 2015 году в составе делегации приняла участие в рабочей встрече ДЧС ЗКО и ГУ МЧС по Саратовской области по вопросу безаварийного прохождения паводка, а также по организации трехстороннего слета юных спасателей в г. Саратов в 2015 году.

В июле 2016 года при поддержке руководства департамента принимала участие в организации и проведении в городе Уральске 3-го трехстороннего международного слета юных пожарных Казахстана, Германии и России. Была представителем сборной команды юных пожарных Уральска.

Являясь начальником информационно-аналитического отделения, готовит все аналитические справки, доклады по оперативно-служебной деятельности департамента, информационно-справочные материалы к заседаниям коллегий МВД, оперативным совещаниям КЧС МВД, департамента, координирует всю информационно-аналитическую деятельность структурных подразделений, оказывает содействие в разработке презентаций, альбомов по модернизации системы ГСГЗ. Оформляет сведения в формате инфографики. Разрабатывает методическое пособие по организации оперативно-служебной деятельности районных подразделений департамента.

Активно занимается общественной деятельностью. В течение трех лет является бессменным председателем Женсовета. Под ее руководством организованы и проведены праздничные мероприятия Наурыз-мейрамы, День защиты детей, День защитника Отечества и другие.

Поддерживает активную гражданскую позицию. Во взаимодействии с общественным благотворительным фондом «Аялаған алақан» (Рука помощи) в лице Хайрушевой Рады при поддержке департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО организовала благотворительную выставку фоторабот детей-сирот воспитанников областной детской деревни и детского дома. Выставка была приурочена к всемирному дню гражданской обороны и Дню благодарности, и будет проходить в Уральске ежегодно 1 марта. Имеет благодарственное письмо от фонда.

Награждена почетной грамотой руководителя департамента за вклад в развитие государственного языка. Владеет русским языком, казахским и английским.

В свободное от работы время занимается спортом и танцами. В лице родителя является помощником руководителя Студии свободной пластики – Театра танца «ТАиС», хореографа Жарылгасовой А.А. В составе коллектива неоднократно принимала участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города. Принимает активное участие в подготовке и проведении отчетных концертов коллектива, разрабатывает сценарии проведения. Театр танца «ТАиС» является лауреатом 1,2,3 степеней областных, республиканских и международных хореографических фестивалей-конкурсов.

Награжденамедалью «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» III степени приказом МЧС РК №522 л/с от 12 декабря 2006г.; медалью «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» II степени приказ МЧС РК № 721 от 12 декабря 2008 г., нагрудным знаком «Төтенше жағдайлар жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» приказ МЧС РК №275л/с от 25 мая 2011г., почетной грамотой МЧС РК приказ МЧС РК №95 л/с от 27 февраля 2014 г., медалью «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» I степени, приказ МЧС РК № 227 л/с от 30 апреля 2014 г. Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетіне 20 жыл» приказ МВД РК №299 л/с от 9 октября 2015г., нагрудным знаком «Қазақстан полициясына 25 жыл» - приказ ДЧС ЗКО №78 л/с от 23 июня 2017 г.

Фото: emer.gov.kz