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Организовавшую подпольное казино преступную группу задержали в Алматы

14 Ноября 2022, 12:21
Организовавшую подпольное казино преступную группу задержали в Алматы
14 Ноября 2022, 12:21

Организовавшую подпольное казино преступную группу задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - МВД задержана преступная группа, организовавшая подпольное казино в Алматы. В казино игроки пробирались по кодовому слову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ночь на 13 ноября подразделениями департамента по борьбе с организованной преступностью МВД проведена спецоперация по задержанию преступной группы, организовавшей в одном из скрытых помещений города Алматы по улице Сатпаева подпольное казино.

Запрещенное игорное заведение дислоцировалось в подвальном помещении многоквартирного жилого дома в Бостандыкском районе города. Вход туда был исключительно по кодовому слову. В момент спецоперации в казино находились свыше 20 посетителей, среди них были игроки с 30-летним стажем. В результате операции изъято свыше 20 единиц игрового оборудования, крупная сумма денежных средств, документация со списками имен посетителей, записями прихода и расхода денег.

Предварительная сумма дохода от преступной деятельности составляет свыше 5 миллионов тенге в сутки. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 307 части 1 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Проводятся оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности организаторов подпольного казино.

Фото: polisia.kz


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