Организовать в районных отделениях ЦОН сдачу экзамена на ПДД просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принять меры по организации в районных отделениях центров обслуживания населения (ЦОН) НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» мест, для сдачи теоретического экзамена на знание правил дорожного движения просят депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главной целью программы «Цифровой Казахстан» является улучшение качества жизни населения, выражающееся в модернизации госуслуг населению и бизнесу. И надо отметить, что многое уже достигнуто на пути к этой цели – внедрение электронного документооборота в сфере бизнеса, получение различных справок и регистрация, приобретение билетов, электронные платежи и многое другое. Вместе с тем, как следует из поступающих в партию «Ак жол» обращений с мест, в отдельных случаях внедрение электронных услуг, напротив, сопровождается созданием препятствий и проблем, особенно для сельских жителей. К примеру, открытие специализированных центров обслуживания населения для оказания населению государственных услуг (СпецЦОН) в регионах страны, позволило сократить время оказания этих услуг, в среднем до 2 часов. В тоже время, из-за ликвидации, с 1 июля прошлого года регистрационно-экзаменационных подразделений МВД и передачи функций по проведению экзаменов на получение водительского удостоверения этим центрам, теперь жители сел, райцентров и городов районного значения вынуждены затрачивать гораздо больше времени и средств для получения этой услуги, выезжая за 200-600 км в областные центры», - отметил мажилисмен Кенес Асатиров, зачитывая запрос на имя Премьер-Министра РК от группы депутатов.

По его словам, это происходит даже при наличии в районе автодрома, соответствующего установленным нормативным требованиям, позволяющим протестировать по основным элементам испытательных упражнений (движение с места под горку при помощи ручного тормоза, проезд пешеходного перехода, остановка и начало движения на подъеме, змейка и т.д.), и транспортных средств, соответствующих требованиям ПДД. Такие автодромы, принадлежащие частным предпринимателям, тоже есть. Но их услуги настойчиво отвергаются госорганами.

Чтобы сдать экзамен по практическому вождению на автоматизированном автодроме, граждане со всей области вынуждены ехать за сотни километров, терять рабочий день или несколько дней в очереди и выслушивать предложения всякого рода мошенников - «помогаек».

«Правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений», утвержденные приказом МВД РК от 2 декабря 2014 года № 862, допускают возможность сдачи практического экзамена на неавтоматизированных автодромах и на транспортных средствах, не оборудованных специализированными устройствами автоматического считывания результатов вождения.

Но, как указывает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в ответе на обращения, само же МВД не хочет исполнять им же принятый нормативный акт, со ссылкой на возможные коррупционные риски. Между тем при скоплении людей, приезжающих со всех районов области и создающихся очередях, в областных СпецЦОНах соблазна ускорить процедуру и условий для коррупции появляется гораздо больше.

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» совместно с местными исполнительными органами намерено осуществить строительство 12 СпецЦОНов с автодромами даже в тех районах, где уже есть действующих автодромы, построенные частными предпринимателями.

То есть, госорганы в очередной раз выступают недобросовестным конкурентом частному бизнесу и выдавливает его из рынка.

С учетом изложенного, фракция «Ак жол» просит:

принять меры по организации в районных отделениях Центров обслуживания населения (ЦОН) НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» мест, для сдачи теоретического экзамена на знание правил дорожного движения.

В районах, имеющих автодромы, соответствующие установленным нормативным требованиям, обеспечить принятие практического экзамена по вождению автотранспортных средств, в соответствие с п.27 «Правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений»;

Рассмотреть возможность перевода сдачи практического экзамена по управление автотранспортным средством в условиях дорожного движения.

В случае запланированного создания автоматизированных автодромов предоставить существующим в данном регионе частным автодромам возможность дооснащения их объектов необходимым оборудованием с частичным использованием выделенных госсредств на условиях ГЧП.