Организовать полный охват АЗС цифровой системой учета отпуска ГСМ поручил Премьер-Министр РК

7 Января 2023, 14:13

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы Кабмина РК.

С докладами о запасах различных видов топлива, планах производства и ситуации на рынке ГСМ выступили министр энергетики Болат Акчулаков и председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев.

Участники совещания обсудили вопросы полноты обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом, в частности, сетей АЗС, сельхозтоваропроизводителей, предприятий промышленности и транспорта, ценообразования, импорта, увеличения мощностей Шымкентского НПЗ и ряд других.

Премьер-Министр указал на необходимость усиления мониторинга и контроля за реализацией ГСМ на внутреннем рынке для снижения «вымывания» топлива за пределы Казахстана. В этой связи он поручил организовать полный охват АЗС цифровой системой учета отпуска ГСМ.

По итогам совещания Премьер-Министр дал ряд конкретных поручений.

Фото: primeminister.kz