Организовать контрольно-пропускной режим на территории садоводств предложили павлодарцам

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полицейские и председатели дачных товариществ обсудили профилактику воровства и других преступлений в садоводческих кооперативах в предстоящий летний сезон, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Впереди — новый дачный сезон, и только в профилактическом тандеме мы сможем навести порядок на дачах, предупредить и раскрыть все виды совершаемых преступлений. В качестве основных мер по охране садово-дачного имущества рекомендую проработать вопрос об установке единого ограждения и освещения территории, организовать контрольно-пропускной режим», - сказал начальник управления полиции Павлодара Данияр Бек на встрече с председателями садоводств города.

По словам полицейских, весной большинство горожан отправляется на свои дачи, а для стражей порядка начинается сезон краж на приусадебных участках. В этой связи полицейские Павлодара провели встречу с председателями садоводческих хозяйств города. Встреча прошла в формате диалога. Председатели задали сотрудникам полиции вопросы о проводимых рейдах, работе конной полиции, отметив, что присутствие конного патруля - хороший сдерживающий фактор для правонарушителей.

«На территории Павлодара расположено 20 садоводческих кооперативов. И основными причинами совершения краж на этих участках являются отсутствие охраны, освещения, а также личная беспечность самих владельцев дачных участков. А предметом посягательства в основном становятся электроинструменты, садовый инвентарь, металл, сотовые телефоны», - отметил Данияр Бек.

Полиция попросила дачников сообщать о проживании на заброшенных участках лиц без определённого места жительства.

Фото пресс-службы ДП Павлодарской области