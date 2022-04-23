Организовать качественный досуг детей поручил аким Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как организовать качественный досуг детей, используя возможности творческого и спортивного заказа в рамках программы «Артспорт», решают в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Запущенная в 2021 году программа «Артспорт» предполагает подушевое нормативное финансирование в рамках реализации творческого и спортивного заказа. Проект оказался востребованным в обществе, так как дает возможность многим семьям направить своих детей в спортивные и творческие кружки и при этом сэкономить семейный бюджет.

По данным профильных ведомств, в Жамбылской области к ноябрю 2021 года число заказчиков и воспитанников резко увеличилось. В акиматы начали обращаться жители региона с жалобами на невозможность устроить ребенка в спортивную или творческую секцию по программе «Артспорт».

С учетом ежемесячных расходов на услуги действующих кружков и секций потребуется направить дополнительные средства. В связи с отсутствием бюджетных средств, в настоящее время прием заявок от поставщиков услуг и регистрация ваучеров приостановлены.

По информации областного управления физической культуры и спорта, в 2021 году на госспортзаказ было выделено 142,3 млн тенге на работу 119 спортивных секций по 17 видам спорта, с охватом 10 590 детей. По данным областного управления культуры, архивов и документации, в минувшем году на госзаказ было выделено 135,5 млн тенге, зарегистрировано 239 творческих кружков с охватом 8 560 детей.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Нуржан Нуржигитов провел совещание по жалобам жителей на проблемы, связанные с реализацией программы подушевого нормативного финансирования в рамках реализации творческого и спортивного заказа.

«Администраторы программ – управления культуры, спорта – должны подписать меморандум со всеми поставщиками – исполнителями государственного заказа, - подчеркнул аким области. - Необходимо провести детальный анализ деятельности частных организаций. Следует выяснить, сколько детей на самом деле посещают эти кружки и секции. Также нужно провести разъяснительную работу с родителями, наладить с ними конструктивный диалог».

Конкретные поручения даны акимам сел, городов и районов, руководителям управлений культуры, архивов и документации, физической культуры и спорта.

«Некоторые частные организации, работающие по программе «Артспорт», расположились в Домах культуры или спортивных комплексах, взяли в этих зданиях в аренду помещения. Такого быть не должно. Вместо этого, рассмотрите вопрос об увеличении штатной численности этих организаций. Каждый год открываются новые объекты культуры и спорта. Сначала нам надо своими силами организовать качественный досуг детей, а потом уже привлекать предпринимателей», - сказал Нуржан Нуржигитов.